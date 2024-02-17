Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля предложил экс-президенту США Дональду Трампу отправиться на передовую, чтобы увидеть «реальную войну».

AP/TASS Дональд Трамп

Глава киевского режима отметил, что Трамп не вполне понимает, что такое «настоящая война», когда делает заявления о способности остановить военный конфликт за один день в случае своего возвращения на пост президента США.

«Я приглашал Трампа открыто, но это зависит от его желаний. Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую», — сказал Зеленский в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в беседе с ИА Регнум главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев отмечал, что позиция Трампа, неоднократно заявлявшего о желании завершить конфликт на Украине, вызвана предвыборным соперничеством с Джозефом Байденом, а также желанием не допустить заключения стратегического или военного союза между Пекином и Москвой.

В МИД и Кремле ранее неоднократно заявляли, что мирные переговоры по украинскому конфликту возможны в случае выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и в случае признания Киевом новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

В феврале 2024 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине при условии учёта своих интересов, но в настоящее время, ввиду позиции Запада, вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается.