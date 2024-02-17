Курск, 17 февраля, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Второй раз за ночь в Курской области 17 февраля власти объявили ракетную опасность.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

О запуске системы оповещения населения сообщил губернатор Роман Старовойт, предупредив жителей о соблюдении мер безопасности.

«Необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход», — написал в Telegram-канале глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области в ночь на 17 февраля работали средства противовоздушной обороны.

Российская авиация и средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 405 украинских беспилотников. Об этом на брифинге 16 февраля проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ночь на 16 февраля была пресечена очередная попытка киевских боевиков совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Средства противовоздушной обороны сбили пять вражеских беспилотников.