Глушковский район, Курская область, 17 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области, сообщил 17 февраля губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Село Кульбаки Глушковского района обстреляно со стороны Украины. Всего насчитали восемь прилётов. К счастью, пострадавших нет», — написал он.

Глава Курской области уточнил, что повреждения получила газовая труба, два административных здания и одно домовладение. По его словам, как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению повреждений.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 февраля Старовойт информировал о работе системы ПВО в Курском районе. Ночью власти Курской области дважды объявляли предупреждение о ракетной опасности.

В ночь на 17 февраля, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили 33 беспилотника самолётного типа, запущенные ВСУ. Четыре аппарата были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Воронежской, один — над Курской, восемнадцать — над Брянской и шесть — над Калужской областью.