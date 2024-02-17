Москва, 17 февраля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Нынешнее поколение российского студенчества достойно продолжает традиции предшественников, открывая для себя новые горизонты деятельности, отметил 17 февраля президент Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам мероприятия, посвящённого старту юбилейного года Российских студенческих отрядов и карьерного форума «Труд крут».

РИА Новости/ Алексей Майшев

Глава государства поздравил участников форума с 65-й годовщиной создания движения студенческих отрядов и заявил, что за эти годы бойцы студотрядов своим созидательным, подвижническим трудом внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие страны и в решение важных общенациональных задач.

«Вы там, где трудно, где требуется энтузиазм и целеустремлённость юности, ваша увлечённость и душевный подъём. Энергия и таланты студотрядовцев востребованы на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальном, строительном и транспортном комплексах, в учреждениях социальной сферы и индустрии гостеприимства, в реализации других значимых проектов», — написал президент.

Владимир Путин особо отметил усилия студентов, направленные на благоустройство воинских захоронений и мемориалов, восстановление инфраструктуры новых регионов страны, поддержку семей участников СВО. Он пожелал участникам форума успехов в работе.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года в ходе общения со студентами Владимир Путин рассказал, что в годы своей учёбы он участвовал в работе студенческих отрядов, в составе которых в Республике Коми рубил лес в тайге и занимался строительством домов.

Предложение развернуть всероссийскую студенческую стройку в новых регионах России — хорошая идея, но нужно учитывать, что пока в этих регионах недостаточно безопасно, отмечал также глава государства.