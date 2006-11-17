Москва, 25 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Привлечение студенческих отрядов на стройки для восстановления новых регионов России — это полезно, однако пока там ещё недостаточно безопасно. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Студенческий отряд

«Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что меня, честно говоря, останавливает от того, чтобы развернуть это широко, — это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», — сказал он.

При этом российский лидер уточнил, что пока в воссоединившихся с Россией регионах «не всё просто» и на многих территориях сложилась сложная ситуация, а при массовом участии там в работах студентов невозможно будет уследить за ними всеми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что предложение развернуть всероссийскую студенческую стройку в новых регионах России является хорошей идеей.