Москва, 25 января, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения со студентами 25 января рассказал, что в годы своей учёбы он участвовал в работе студенческих отрядов, в составе которых работал в Республике Коми, где рубил лес в тайге и занимался строительством домов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил Путин, студенческие отряды в качестве движения появились в Советском Союзе в 1960-е годы.

«Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили», — сказал он.

При этом российский лидер уточнил, что работать в студенческих отрядах было напряжённо и тяжело, однако это была полезная работа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минобрнауки Валерием Фальковым вопрос о возможности переноса на последнюю субботу июня празднование Дня молодежи.