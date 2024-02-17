Москва, 17 февраля, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к российскому модулю «Звезда» Международной космической станции (МКС), следует из трансляции «Роскосмоса».

Сергей Савостьянов/ТАСС

Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 15 февраля.

Грузовой космический корабль «Прогресс» доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе почти полторы тонны аппаратуры и оборудования, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов, 580 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

На «Прогрессе МС-26» также доставлена аппаратура для нового научного эксперимента «Орбита-МГ» по созданию системы мониторинга, которая будет искать трещины и другие негерметичности в корпусе станции.

Как сообщало ИА Регнум, на МКС космонавты провели ряд экспериментов, подготовку к стыковке грузового корабля «Прогресс МС‑26», которая должна состояться 17 февраля. Также было выполнено техобслуживание систем обеспечения жизнедеятельности и индивидуальный мониторинг содержания углекислого газа у космонавтов.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. По состоянию на 4 февраля он провёл в космосе в сумме 878 суток. За свою карьеру Кононенко совершает пятый космический полёт. Ожидается, что 5 июня он станет первым человеком, который проведёт в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток.