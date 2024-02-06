Москва, 6 февраля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24» 13 февраля отстыкуется от Международной космической станции. Об этом говорится в опубликованном 6 февраля пресс-службой госкорпорации «Роскосмос» отчёте о деятельности космонавтов за предыдущий день.

Roscosmos/Global Look Press

«[Выполнена] подготовка к расстыковке грузового корабля «Прогресс МС‑24» от МКС, запланированной на 13 февраля — укладка удаляемого оборудования в корабль», — говорится в нём.

Отмечается, что также космонавты провели ряд экспериментов, подготовку к стыковке грузового корабля «Прогресс МС‑26» с МКС, которая должна состояться 17 февраля, а также техобслуживание систем обеспечения жизнедеятельности и индивидуальный мониторинг содержания углекислого газа у космонавтов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января глава отдела баллистики ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин рассказал, что космический корабль «Союз МС-25» направят к МКС по двухвитковой схеме. Он уточнил, что благодаря этому экипаж, в составе которого будет космонавт из Белоруссии Марина Василевская, прилетит на станцию спустя три часа после старта.

Специалист уточнил, что сверхкороткую схему полёта корабля к МКС не всегда удаётся реализовать. Муртазин привёл в пример пуски нескольких «Союзов», которые не удалось отправить к МКС по такой схеме из-за проведённой до их старта коррекции орбиты станции для уклонения от космического мусора.