Москва, 4 февраля, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. Об этом говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

РИА Новости/Алексей Филиппов Олег Кононенко

«Сегодня в 11:30:08 мск Кононенко превысил достижение российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий (с 1998 по 2015 год) провёл в космосе в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Кононенко совершает пятый за свою карьеру космический полёт. Ожидается, что 5 июня он станет первым человеком, который проведёт в околоземном пространстве в сумме 1 тыс. суток.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября свыше семи часов отработали за пределами Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб.

Также российские космонавты вынесли радиолокатор из модуля «Поиск», соединили его с адаптером, а затем смонтировали на пассивном устройстве фиксации УФП-2 на «Науке».