Вашингтон, 17 февраля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Отношение ближневосточных стран к США не меняется даже после того, как Вашингтон внёс уточнение в свою позицию по боевым действия Израиля в секторе Газа. Негативный настрой арабских стран, вероятно, будет сохраняться ещё долгое время, предположил телеканал ABC, ссылаясь на внутреннюю переписку американских дипломатов за рубежом, а также разведку США.

EPA/ТАСС Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа

В одном из документов дипмиссии США в Марокко говорится, что критика позиции Белого дома в отношении палестинской Газы остаётся неизменной.

Помимо этого, отмечается, что в соцсетях американских дипломатических ведомств пошли «волны отписок или негативных и оскорбительных комментариев».

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа для освобождения заложников.

15 февраля в ходе телефонного разговора Байден посоветовал Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа без чёткого плана защиты мирного населения. Стороны также обсудили перспективы освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.