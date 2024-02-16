Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. В Нью-Йорке суд признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Также судья предписал бывшему главе Белого дома выплатить $355 млн, говорится в решении.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Согласно постановлению, Трампу запретили обращаться за кредитами в любое зарегистрированное в Нью-Йорке финансовое учреждение на протяжении трёх лет.

Кроме того, Трампа обязали выплатить свыше $350 млн. Экс-президент США вправе обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года прокуратура направила иск в суд в отношении Трампа и его компании Trump Organization. Прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс утверждала, что компания завышала стоимость активов с целью получения более благоприятных условий по кредитам и страховке. По данным прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд.

Слушания по делу начались 6 ноября в суде Нью-Йорка. Перед поездкой в суд Трамп заявил, что это дело спровоцировано его политическим оппонентом Джозефом Байденом с целью вмешательства в выборы.

В январе 2024 года Трамп выступил с заключительным словом на заседании суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве. Он объявил себя невиновным и назвал происходящее жульничеством. Прокуроров Трамп назвал «позорными», а финансовые отчёты своей компании идеальными.