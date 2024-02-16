Вашингтон, 16 февраля, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Украинские военные слишком интенсивно использует артиллерийское оружие, что приводит к значительному их износу и подвергает риску расчёты орудий. Об этом написал новостной портал Business Insider.

«Активное расходование боеприпасов украинскими военными создало больше проблем, чем просто нехватка снарядов», — написали авторы.

По информации издания, стремление ВСУ стрелять чаще не только опустошает склады, но и негативно влияет на состояние артиллерийских систем, нуждающихся в сложном техническом обслуживании.

Эксперты заключили, что у украинских военных «оружие стреляет сверх рекомендованных графиков технического обслуживания или замены».

Как сообщало ИА Регнум, ситуация на фронте для ВСУ сложилась плохая, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Он объяснил проблему высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий.

Буданов также заявил, что объёмы, которые Украине предоставляют западные партнёры, «недостаточны для покрытия потребностей ВСУ, равно как и промышленности».

Официальный представитель украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой 14 февраля заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей. Позже командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о подготовке новых позиций в Авдеевке.