Москва, 16 февраля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин до 1 сентября 2025 году поручил разработать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. Об этом говорится в опубликованном на сайте правовой информации поручении главы правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Министерству науки и высшего образования Российской Федерации до 1 сентября 2025 г. обеспечить создание и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы в области генетической информации «Национальная база генетической информации», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, национальную базу генетической информации предложил создать президент РФ Владимир Путин в мае 2020 года на совещании по развитию генетических технологий.

Глава государства заявил, что необходимо обратить внимание на контроль за использованием генетических технологий, чтобы обеспечить и их развитие, и защиту интересов граждан России.

1 сентября 2023 года во время неформального общения со школьниками после открытого урока «Разговор о важном» Владимир Путин отметил, что развитие генетики не должно становиться оружием страшной разрушительной силы. При этом президент вновь подчеркнул, что генетика очень важна.