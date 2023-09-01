Москва, 1 сентября, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Развитие генетики может дать оружие страшной разрушительной силы, поэтому важно не превращать её в угрозу человечеству, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин во время неформального общения со школьниками после открытого урока «Разговор о важном».

Отвечая на просьбу ученика лицея из Новосибирской области Глеба Егоренкова, который попросил главу государства ввести в образовательную программу курс генетики, Путин отметил, что генетика очень важна, но и очень опасна.

«Говорят, что те, кто выйдет на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной, разрушительной силы», — сказал он.

Глава государства заверил, что Россия в этом вопросе будет придерживаться принципа, согласно которому те позитивные начала, которые заложены в самом предмете генетики, не должны превратиться в угрозу для человечества.

Как ранее сообщало ИА Регнум, участие в открытом уроке с президентом приняли 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов из целого ряда городов и регионов страны.

В ходе встречи со школьниками Владимир Путин анонсировал новый конкурс для семей с детьми, способствующий укреплению традиционных ценностей, ответил на вопрос о том, какой предмет был у него любимым в школе, и заявил, что Россия является непобедимой.

Также 1 сентября президент в режиме видеоконференции (ВКС) принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах Российской Федерации. Школы были открыты в ДНР, Дагестане, Московской и Ростовской областях, детский сад был открыт в Новгородской области.

Кроме того, в День знаний российский и киргизский лидеры в режиме видеоконференции дали старт строительству русских школ в Киргизии. Владимир Путин также поздравил учителей и учащихся с праздником и началом учебного года.