Владимир Путин проводит онлайн-совещание по вопросам развития генетических технологий в РФ. В апреле 2019 года была утверждена программа развития генетических технологий. Сегодня участники совещания будут анализировать итоги года и дальнейшие перспективы. Работа по программе развития генетических технологий проходит по трем основным направлениям — биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность. Координационным центром стал НИЦ «Курчатовский институт».

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

14:18 14.05.2020 «Крайне важно обеспечить динамичное и эффективной решение долгосрочных задач, быстро набрать здесь темп. В апреле прошлого года мы приступили к программе развития генетических технологий. Сегодня посмотрим, что сделано за прошедший год, обсудим дополнительные, дальнейшие шаги, имея в виду те вызовы с которыми мы сейчас сталкиваемся,» — Владимир Путин.

14:19 14.05.2020 «По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века», — Владимир Путин.

14:19 14.05.2020 «Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идёт о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах», — Владимир Путин.

14:20 14.05.2020 Главным технологическим партнёром программы развития генетических технологий стала компания «Роснефть».

14:20 14.05.2020 «В рамках национального проекта «Наука» создаются три геномных центра мирового уровня. Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма», — Владимир Путин.

14:22 14.05.2020 Улучшение возможностей здравоохранения по борьбе с эпидемией коронавируса позволяет постепенно возвращаться к привычной повестке дне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации. «Ситуация меняется и это даёт нам возможность вновь сосредоточиться нашей текущей и долгосрочной повестки. Сейчас на этом этапе восстановление нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач», — заявил Путин. Об этом: Ситуация с эпидемией позволяет вернуться к стратегическим задачам — Путин

14:25 14.05.2020 Президент России Владимир Путинпризвал не забывать о стратегических задачах и масштабных проектах, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом глава государства заявил 14 мая на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ. Читайте также: Путин призвал не забывать о крупных проектах, несмотря на пандемию

14:25 14.05.2020 Президент предоставил слово Татьяне Голиковой. Заместитель председателя правительства, что перед геномными центрами «поставлена задача достигнут прорывных результатов, которые способны конкурировать на мировом уровне».

14:28 14.05.2020 Генетика стала одним из наиболее привлекательных направлений для молодых российских исследователей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации. «В генетике работает всё больше и больше молодых, перспективных учёных. На развитие этого направления, в целом науки о жизни, мы сконцентрировали значительные ресурсы: и кадровые, и финансовые, и организационные», — заявил Путин. Подробности в материале: Генетика привлекает всё больше молодых российских учёных — Путин

14:29 14.05.2020 Российские генетики играют большую роль в разработке вакцины от коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации. «Хотел бы поблагодарить специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин отметил вклад генетиков в борьбу с коронавирусом

14:34 14.05.2020 За конец 2019 — начало 2020 года в России «создан электронный каталог клинических и референс штаммов, для разработки инновационных препаратов для лечения инфекционных болезней проведен скрининг более 2000 штаммов бактерий. Начато создание национального интерактивного каталога патогенных организмов и биотоксинов, значимых для биологической безопасности. Адаптирована и внедрена новая система для обнаружения организмов первой и второй групп патогенности, при этом создан метод, который позволяет быстро ставит диагнозы, включая инфекционные заболевания», — зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

14:34 14.05.2020 Генетические разработки не должны ограничиваться одной медицинской сферой — они наверняка себя эффективно проявят и в множестве других отраслей, в том числе связанных с разработкой экологически чистого биотоплива. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации. «В чём состоит, на мой взгляд, наша главная цель? Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды. Очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо», — заявил Путин. Читайте также: Путин рассказал о своих ожиданиях от развития генетических технологий

14:35 14.05.2020 Генеральный директор НИЦ «Курчатовский института» Александр Благов предложил на совещании по развитию генетических технологий создать «Национальный биоресурсный центр».

14:37 14.05.2020 Три геномных центра мирового уровня планируется создать в России в рамках проекта «Наука», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ. Читайте также: В России построят три геномных центра мирового уровня

14:39 14.05.2020 Генетика сыграет решающую роль в технологическом развитии России в обозримой перспективе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации. «В том числе по масштабу задач, прорыву, значения для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами XX века. И вся система управления, структура программ должна соответствовать этой высокой планке», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин сравнил генные технологии с атомным и космическим проектами XX века

14:46 14.05.2020 Директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал на совещании о разработке вирусной технологий для лечения онкобольных. Также учеными организации создан уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний.

14:52 14.05.2020 В России разработали уникальные штаммы вирусов, способные разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации. «Для проведения доклинических исследований центром подготовлены уникальные штаммы вируса, которые способны разрушать клетки рака мозга и рака молочной железы. Эти результаты действительно могут стать прорывными в лечении онкологических заболеваний, и я думаю, что они будут интересны и международному научному сообществу», — заявила Голикова. Подробности в материале: Российские учёные близки к «прорывным результатам» в онкологии — Голикова

14:59 14.05.2020 Генеральный директор ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (Вектор)» Роспотребнадзора, доктор биологических наук РинатМаксютов на совещании заявил, что сегодня в институте разработано шесть прототипов вакцины против коронавирусной инфекции. Сегодня начались испытания нового препарата.

15:03 14.05.2020 Расширению инвестиций в генетические разработки могло бы поспособствовать исключение инвестиций «Роснефти» в эту отрасль из налогооблагаемой базы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил главный исполнительный директор, председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации. «Просил бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать инициативы компании-технологического партнёра федеральной научно-технологической программы развития генетических технологий на ближайшие годы и рассмотреть возможность исключения инвестиций «Роснефти» в генетические технологии из расчёта налогооблагаемой базы», — заявил Сечин. Читайте подробнее: Сечин предложил простимулировать инвестиции «Роснефти» в генетику льготой

15:14 14.05.2020 Научный центр «Вектор» должен обеспечить интеллектуальные права на вакцину против коронавируса, заявил президент России Владимир Путин 14 мая на совещании по вопросам развития генетических технологий. Читайте подробнее: Путин поручил оформить интеллектуальные права на вакцину против COVID-19

15:20 14.05.2020 Министр образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что переболел COVID-19, но уже выздоровел и приступил к работе.

15:41 14.05.2020 Директор Института молекулярной биологии Александр Макаров заявил, что российский тест на выявление антител к SARS-COV-2 признан одним из самых точных в мире.

15:48 14.05.2020 Совещание по генетическим технологиям. 14.05.2020 г. Цитата из видео. Источник: kremlin.ru

15:48 14.05.2020 В России запустят программу по поддержке генетических исследований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 мая заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации. «Ещё одной формой поддержки сквозной интеграции от студентов до учёных, от образования до научных исследований, будет новая программа научного лидерства. Исследовательские задачи при этом будут ставиться на стыке нескольких дисциплин ив целях развития генетических технологий и генетики», — заявил Фальков. Читайте подробнее: Фальков рассказал о программе «сквозной интеграции» для развития генетики

16:22 14.05.2020 Президент РФ Владимир Путин предложил создать в России национальную базу генетической информации.