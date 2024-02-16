Уфа, 16 февраля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В Башкирии в Старобаишском интернате для престарелых и инвалидов состоялось венчание 70-летнего Халафа Хабирялова и 88-летней Зугры Тагировой. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказали агентству в доме-интернате, Зугра прежде жила на Украине, откуда была вынуждена бежать из-за атак со стороны ВСУ и провести несколько суток в лесу. После того как Зугру обнаружили, её доставили в Башкирию, где она родилась и выросла.

«За ней стал ухаживать Халаф Хабирялов, ему 70 лет. А потом сделал предложение. В четверг мулла Ильдар-хазрат Миргазтдинов прочитал никах (обряд бракосочетания в Исламе. — Прим. ред.)», — уточнили в доме для престарелых.

Вместе с тем руководство дома-интерната уточнило, что теперь супругам предоставлена отдельная комната для проживания.

«Пусть они будут счастливы, и долгих им лет жизни. Удивляет то, что, прожив нелегкую жизнь, эти два человека не потеряли любовь к самой жизни, к окружающим. Веселятся, как будто им по 20 лет», — передаёт агентство слова директора дома-интерната Салавата Гиззатуллина.

Как передавало ИА Регнум, ранее уроженцы Тывы Начын Кунзен-оол и Белекмаа Ондар сыграли свадьбу на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве.

Брак официально зарегистрировали, молодожёны получили свидетельство от сотрудника ЗАГС Москвы.

Перед этим в День Красноярского края 18 ноября прошлого года на международной выставке-форуме «Россия» состоялись сразу две свадьбы. Брачный союз заключили представители долганов и эвенков — малочисленных коренных народов, населяющих регион. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил молодожёнов Марию Спиридонову и Алексея Чуприна с появлением новой долганской семьи.