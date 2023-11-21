Москва, 21 ноября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Уроженцы Тывы Начын Кунзен-оол и Белекмаа Ондар сыграли свадьбу на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия».

FrankWinkler

Церемония была приурочена ко Дню региона 21 ноября. Брак официально зарегистрировали, молодожёны получили свидетельство от сотрудника ЗАГС Москвы.

Отмечается, что пара живет и учится в столице: Начын Кунзен-оол является студентом Московского энергетического института по специальности «Электроэнергетика и электротехника», а Белекмаа Ондар обучается в сфере информационных технологий.

Молодую пару поздравил глава Тывы Владислав Ховалыг. Он передал им памятные подарки.

«Сердечно вас поздравляю. Не ошибусь, если скажу — ваше бракосочетание проходит на главной площадке страны. Ведь выставка — это главное событие России. Это очень ответственно — любите друг друга, уважайте друг друга», — сказал Ховалыг.

Свадьба в тывинском стиле — десятая, которая проходит на Международной выставке-форуме «Россия».

На церемонии инсценировали брачные обряды тывинцев. Первый из них — дугдээр, когда невесте расплетают девичью косу и разделяют её на две, скрепляя их чавагой — специальным украшением. Этот обряд закрепляет намерение двух семей соединить судьбы своих детей. Затем для невесты собирают приданое, и она приходит в дом жениха вместе с семьей. Следующий шаг — открытие фаты. У тувинцев она называется думаалай и имеет сакральное значение для семьи невесты — платок передаётся от матери дочери как символ её корней и рода.

Кроме того, важная часть сближения жениха и невесты — «поцелуй украдкой», этот обычай называют «чырыктажыр». Невеста держит во рту краешек кусочка мяса, от которого жених должен откусить часть. Губы молодожёнов сближаются, дыхание смешивается и проникает друг в друга и становится их общим дыханием. С этого момента девушка переходит из своего рода в род мужа. Завершается церемония подношением курдюка — это наивысший знак почтения для кочевника — и свадебными играми и конкурсами.

Как сообщало ИА Регнум, в День Красноярского края 18 ноября на международной выставке-форуме «Россия» состоялись сразу две свадьбы. Брачный союз заключили представители долганов и эвенков — малочисленных коренных народов, населяющих регион. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил молодожёнов Марию Спиридонову и Алексея Чуприна с появлением новой долганской семьи.