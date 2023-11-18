Москва, 18 ноября, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Сразу две свадьбы состоялись в День Красноярского края на международной выставке-форуме «Россия» 18 ноября, сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия».

Григорий Сысоев /Фотохост-агентство/РИА Новости

Брачный союз заключили представители долганов и эвенков — малочисленных коренных народов, населяющих регион. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил молодожёнов Марию Спиридонову и Алексея Чуприна с появлением новой долганской семьи.

«Спасибо вам от всех участников выставки за то, что вы подарили им неповторимые эмоции и возможность присутствовать здесь в момент рождения вашей замечательной семьи. Хочу пожелать, чтобы ваш союз был крепким и искренним — таким же, как и замечательные традиции вашего великолепного народа. И пусть каждый ваш день будет наполнен интересом друг к другу и к жизни», — сказал он.

Церемония прошла с соблюдением всех особенностей брачного обряда долганов, проживающих на полуострове Таймыр. Жених и невеста появились перед зрителями в национальных костюмах и в окружении традиционной атрибутики северных коренных народов.

Долганская свадьба — семейно-родовой праздник «Хака курума» — проходила на фоне музыкального сопровождения долганской фольклорной группы «Доргон» и ансамбля «Хейро». Все артисты этих коллективов являются представителями коренных малочисленных народов Таймыра.

«Это было обоюдное решение зарегистрировать наш брак здесь, это был такой счастливый шанс приехать на форум «Россия», мы очень волновались, и мы действительно очень счастливы», — отметила невеста.

Григорий Сысоев /Фотохост-агентство/РИА Новости Свадебная церемония Алексея Чуприна и Марии Спиридоновой

В свою очередь жених рассказал о подготовке к церемонии.

«Мы долго готовились, принимали участие в репетициях, артисты нас специально готовили к свадебной церемонии в национальных традициях Таймыра, мы их чтим и уважаем», — заявил Алексей Чуприн.

Другую супружескую пару — представителей эвенков Фаину Михайлову и Юрия Тюкпиекова — поздравил председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко.

«Конечно, история каждой новой семьи уникальна, но в вашей биографии появляется что-то особенное, потому что пройденный вами путь к созданию семьи завершился так далеко — в центре нашей страны, на выставке «Россия», где сосредоточено то лучшее, что есть в нашем Отечестве. Теперь вы часть этой истории, и мы гордимся, что вы не только здесь на сцене, но и в жизни храните традиции нашего края», — подчеркнул он.

Молодожёны также поделились своими впечатлениями по поводу события.

«Никогда бы не поверила, если бы год назад мне сказали, что у меня будет свадьба в Москве на ВДНХ и на такой выставке, мы счастливы», — сообщила невеста.

«Да, такое в жизни случается очень редко, и мы очень рады, что нам предложили такой вариант», — добавил жених.

Зрители смогли наблюдать за обрядом сватовства эвенков под названием «Курум». Гости мероприятия также смогли ознакомиться с другими свадебными особенностями этого народа, включая то, как определяется размер калыма.

После регистрации брака участники церемонии устроили традиционные национальные соревнования. В конце всех ждал ритуальный обрядовый танец-хоровод Ёхорьё.

Обе свадьбы зарегистрировал ЗАГС Москвы.

«Сегодня на выставке «Россия» прошли долганская и эвенкийская свадьбы в этническом стиле двух пар молодоженов из Красноярского края. Каждое бракосочетание — как часть мозаики национального культурного наследия. Московские ЗАГСы гордятся возможностью сопровождать молодоженов в их путешествии к счастливому будущему, особенно когда это происходит на таком знаковом событии, как выставка «Россия», — рассказала начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводится на ВДНХ с 4 ноября 2023 года. Для ее посетителей развернули экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка завершится 12 апреля 2024 года.