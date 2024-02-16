* внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

Владимир, 16 февраля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Блогер Алексей Навальный (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) за день до смерти чувствовал себя нормально и участвовал в судебных заседаниях по видеоконференцсвязи. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе Владимирского областного суда.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Алексей Навальный (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

Накануне три заседания по искам Навального к исправительной колонии № 6, где он ранее содержался, прошли в суде города Коврова. В суде уточнили, что блогер участвовал в них по видеосвязи. В тот же день два заседания по искам Навального состоялись в областном суде.

«Жалоб на самочувствие он не предъявлял, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции», — сказали «РИА Новости» в областном суде.

Ранее управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». Блогер отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы, совокупно назначенное судом за ряд преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, вероятной причиной смерти блогера назван оторвавшийся тромб, точного заключения пока нет. По данным ФСИН, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. Реанимационные мероприятия не дали результата.

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти Навального. О произошедшем доложено главе государства.