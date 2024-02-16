* внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму

Москва, 16 февраля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Алексей Навальный (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) умер в исправительной колонии. Об этом сообщили в УФСИН ЯНАО.

Антон Денисов/РИА Новости Алексей Навальный (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму)

Отмечается, что блогер скончался 16 февраля.

«Осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении УФСИН.

Указывается, что были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но помочь Навальному не смогли. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть.

«Причины смерти устанавливаются», — добавили в УФСИН.

Блогер отбывал наказание в ХМАО, в знаменитом «Полярном волке» — колонии № 3, в посёлке Харп, куда его перевели из Владимирской области и регулярно попадал в ШИЗО.

Алексей Навальный 4 августа прошлого года был приговорён к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Прокурор запрашивал для него 20-летний срок лишения свободы. Кроме того, прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для ещё одного фигуранта дела — Даниэля Холодного, бывшего технического директора одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют по делу о финансировании экстремистской организации и участии в экстремистском сообществе.

Впервые в заключении Навальный оказался в феврале 2021 года. Тогда Симоновский суд Москвы отменил ему условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока.

В 2021 году мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») по делу об оскорблении ветерана ВОВ. Ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)