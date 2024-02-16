Алексей Навальный* умер в исправительной колонии
Алексей Навальный умер в исправительной колонии
Москва, 16 февраля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Алексей Навальный (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) умер в исправительной колонии. Об этом сообщили в УФСИН ЯНАО.
Отмечается, что блогер скончался 16 февраля.
«Осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении УФСИН.
Указывается, что были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но помочь Навальному не смогли. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть.
«Причины смерти устанавливаются», — добавили в УФСИН.
Блогер отбывал наказание в ХМАО, в знаменитом «Полярном волке» — колонии № 3, в посёлке Харп, куда его перевели из Владимирской области и регулярно попадал в ШИЗО.
Алексей Навальный 4 августа прошлого года был приговорён к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Прокурор запрашивал для него 20-летний срок лишения свободы. Кроме того, прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для ещё одного фигуранта дела — Даниэля Холодного, бывшего технического директора одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют по делу о финансировании экстремистской организации и участии в экстремистском сообществе.
Впервые в заключении Навальный оказался в феврале 2021 года. Тогда Симоновский суд Москвы отменил ему условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока.
В 2021 году мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») по делу об оскорблении ветерана ВОВ. Ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)