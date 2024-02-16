* внесён в список террористов и экстремистов

Москва, 16 февраля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. По факту смерти блогера Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов) в колонии в посёлке Харп организована процессуальная проверка. Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы Алексей Навальный (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

«В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Навального проинформировали в управлении ФСИН ЯНАО. По данным ведомства, 16 февраля после прогулки заключённому стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие медики пытались реанимировать его, но он скончался.

Навальный отбывал наказание в колонии № 3 «Полярный волк», где регулярно попадал в штрафной изолятор. Его перевели в эту колонию из Владимирской области.

В августе 2023 года суд приговорил блогера к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Впервые в заключении он оказался в феврале 2021 года. Тогда Симоновский суд Москвы отменил ему условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято, так как блогер неоднократно нарушал испытательный срок.

В 2021 году мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным в клевете по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны. Ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей.