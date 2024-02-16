* внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

Салехард, 16 февраля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Причины смерти блогера Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов) устанавливаются, сообщило 16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как передавало ИА Регнум, о смерти Навального ФСИН сообщила 16 февраля. По данным «Известий», причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

После прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание, к нему сразу прибыли медики колонии и была вызвана бригада скорой помощи, сообщила ФСИН.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осуждённого. Причины смерти устанавливаются», — сказано в сообщении.

В колонию, где скончался Навальный, направлена специальная комиссия, отметила также пресс-служба ФСИН.

«В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осуждённого Навального А. А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России», — сказано в сообщении.

Навальный родился в 1976 году в Москве. В марте 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. В августе 2023 года Московский городской суд приговорил Навального ещё к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к экстремизму.