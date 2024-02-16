Москва, 16 февраля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) в колонии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Песков в беседе с журналистами отметил, что никаких дополнительных мер в связи с известиями о смерти блогера предпринимать не собираются, так как ФСИН и медики проводят все необходимые процедуры для установления причин смерти Навального.

По данным источника РЕН ТВ, Алексей Навальный мог умереть из-за оторвавшегося тромба.

Ранее 16 фервла УФСИН Ямало-ненецкого автономного округа сообщила о внезапной кончине отбывавшего наказание в колонии №3 Алексея Навального. Осуждённый почувствовал себя плохо после прогулки. Навальный потерял сознание, к нему немедленно вызвали скорую помощь. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата, врачи констатировали смерть.

В настоящее время назначена комиссия для выяснения всех обстоятельств смерти блогера. В ОНК по ЯНАО отметили, что в последнее время на состояние здоровья Навальный не жаловался. Следователи организовали процессуальную проверку пл факту смерти Алексея.

При этом адвокаты и окружение Нвального пока никак не прокомментировали данные о его смерти. В соцсетях представители блогера заявили, что пока не в курсе произошедшего.

Кто такой Алексей Навальный

Западная пресса и российские пролиберальные массы причисляют Навального к «оппозиционым силам» в России. Навальный вёл на YouTube свой блог, где высказывался относительно политической ситуации.

Алексей Навальный родился в Бутыни в Московской области с 1976 году. Получил юридическое образование и пытался строить политическую карьеру.

В 2013 году сам блогер в интервью киевскому телеканалу «Интер» заявил, что он, «наверное, больше украинец по своим каким-то корням и генетике». Его отец Анатолий Навальный родился в Чернобыльском районе и окончил Киевское военное училище связи.

С женой Юлией Навальный познакомился в отпуске в Турции. У них двое детей — Захар и Дарья. Дочь поступила в американский Стэнфорд. При этом семья утверждала, что не платит за обучение. Хотя, как пишет Kp.ru многие полагают, что за неё все же кто-то заплатил, так как по правилам вуза «иностранные студенты не имеют возможности получать финансовую помощь непосредственно от университета».

Деятельность

Ещё будучи студентом, Навальный пытался стать бизнесменом, зарегистрировав парикмахерскую, занимался закупками рекламы для партии СПС, торговал ценными бумагами, но дело не пошло.

Даже собственная адвокатская контора «Навальный и партнеры» не просуществовала больше года.

С июня 2012-го по февраль 2013-го Навальный даже входил в совет директоров авиакомпании «Аэрофлот».

По данным СМИ в последние годы Алексей зарабатывал как «частный предприниматель», при этом не скрываая, что его деятельность спонсировал проживающий в США бизнесмен, президент инвесткомпании ВМТ Борис Зимин. Именно его фонд оплатил транспортировку Навального на медицинском самолете из Омска в Берлин (после, как утверждалось, отравления).

В 2013 году поучаствовал в выборах мэра Москвы, уступив в итоге Сергею Собянину.

В 2018 году, активно собирал деньги на свое «избрание президентом», гастролируя по всей России, при этом Навальный не могу не знать, что участие в выборах принять не сможет из-за непогашенной судимости.

Отравление

В 2021 году Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, Навальному разрешили отправиться на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите» у россиянина внезапно «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Никаких доказательств при этом не предоставлялось, а взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Сам Навальный и его команда утверждали, что его якобы пытались отправить боевым химическим веществом группы «Новичок».

После выписки в Москву Навальный вернулся 17 января. В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками, ричёс сразу на лётное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

В участии в расследовании произошедшего с блогером России по факту отказали. Минюст Германии несколько раз отказывал Генпрокуратуре России в предоставлении данных по делу о якобы отравлении блогера.

Уголовные дела и экстремизм

Такде Навальный создал так называемый Фонд борьбы с коррупцией (был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещён). Ресурс занимался 2расследованиями» в отношении чиновников, однако, по факту, эксперты отмечали несостыковки и додумывание сведений самими авторами.

В то же время СМИ заявляли о возможном заказном характере «расследований» ФБК и говорили о связи Навального с западными спецслужбами.

Первое уголовное дело в отношении блогера возбудили ещё в 2013 году. Речь шла о мошенничестве. Навальный в 2009 году создал «Вятскую лесную компанию» («ВЛК») и, будучи советником местного губернатора Никиты Белых (в итоге осуждённого за многочисленные взятки), договорился руководством госпредприятия «Кировлес» продавать свою продукцию «ВЛК». Причём, как установило следствие, по очевидно заниженным ценам. После этого лес перепродавался уже по рыночным ценам. Таким образом, созданная Навальным компания по сути являлась так называемой «фирмой-прокладкой», которая разницу от сделок клала себе в карман.

Дело возбудили по статье об «организации растраты чужого имущества». Ущерб оценили в 1,3 млн, а Навальный получил пять лет колонии и штраф в 500 тыс. рублей. Однако вскоре сама прокуратура заявила, что не настаивает на заключении Навального. Вскоре блогера отпустили под подписку, что даже позволило ему принять участие в выборах в мэры Москвы. Затем и Кировский облсуд заменил реальный срок на условный.

Довольны таким решением остались даже в ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека позже постановил, что разбирательство дела Навального не было политически ангажированным.

Второе громкое уголовное дело — скандал с «Ив Роше». обвинения уже предъявили по статьям «мошенничество» и «отмывание».

Примечательно, что схема была схожа с отмывом денег у «Кировлеса». Алексей Навальный и его брат Олег создали новую фирму-продкладку, через которую компании «Ив Роше» предложили перевозку товаров по России. В итоге реально перевозками занималась совсем другая компания, чьи услуги стоили дешевле.

«Ив Роше» перечислила 55 млн рублей, из которых до настоящего перевозчика дошёл только 31 млн. А 19 миллионов, как утверждало обвинение, братья Навальные легализовали через фиктивные договоры аренды фирмами-однодневками помещений на родительской фабрике лозоплетения. Остальное просто потратили на себя.

В 2014 году суд приговорил ОлегаНавального к 3,5 года общего режима, а Алексей стал первым в истории России человеком со свторым условным сроком. Плюс 5 лет испытательного.

Однако Алексея Навального это не остановило от систематических нарушений условий отбывания условного наказания. Он должен был отмечаться в органах ФСИН — чего только в 2020 году не сделал шесть раз. При условии, что даже при двух пропусках обычно отправляют за решётку. Всег оНавальный нарушил обязательства порядка 50 раз.

Параллельно блогер заработал ещё одно уголовное дело, оскорбив ветерана Великой Отечественной войны. В очередном ролике Навальный назвал Игната Артеменко «позором страны», «холуем» и «предателем».

Пенсионеру стало плохо от таких оскорблений. Он подал в суд.

В конце 2020-го Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По мнению СК, Навальный с «иными лицами» потратил на личные нужды 356 миллионов рублей из 588 миллионов, пожертвованных на его проекты.

В итоге по сумме нарушений суд по требованию ФСИН отправил блогера на 2 года и 8 месяцев в колонию общего режима.

4 августа 2023 года Навальный был приговорён к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Прокурор запрашивал для него 20-летний срок лишения свободы. Кроме того, прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для ещё одного фигуранта дела — Даниэля Холодного, бывшего технического директора одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют по делу о финансировании экстремистской организации и участии в экстремистском сообществе.