Москва, 12 февраля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударами по Николаеву поразили два порта, Черноморский судостроительный завод, а также нефтебазу и военное предприятие «Зоря-Машпроект», заявил «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Евгений Биятов/РИА Новости

Подпольщик предоставил видеокадры момента удара, на которых зафиксированы взрывы в тёмное время суток.

«В ночь на 11 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена отличная серия ударов. Всего николаевцы насчитали 10 «прилетов» в три волны», — сказал он.

Лебедев уточнил, что первой волной были удары по портовой структуре города. Так, были зафиксированы прилёты в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска. Вторая волна была по Николаевской нефтебазе и по заводу «Зоря-Машпроект».

По его словам, ночью по городу носились десятки скорых, больницы заполнены, а в городской морг помещают только «крутых», простых «вэсэушников складывают на улице в чёрных мешках штабелями рядом с моргом».

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины с 4 по 10 февраля. ВС России атаковали места расположения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников. Также удары были нанесены по украинским заводам, производившим и ремонтировавшим самолёты, беспилотники и морские дроны.

Украинские СМИ в ночь на 10 февраля сообщили о взрывах в Харькове. Перед этим там объявили воздушную тревогу. Также о взрывах сообщили в Одессе и Очакове в Николаевской области.