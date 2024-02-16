Мадрид, 16 февраля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Украинские военные заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации, и призывают власти как можно скорее провести новую мобилизацию. Об этом 16 февраля написала испанская газета El Mundo.

Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Издание привело слова сержанта 54-й бригады ВСУ. Он заявил, что у украинских военных всегда был дефицит боеприпасов, но сейчас основной проблемой стала нехватка людей, а некоторые бригады заполнены только на 50%.

«Нужно провести новую мобилизацию, чтобы как можно скорее укомплектовать части, потому что, если не будет ротации, мы с ума сойдём в окопах», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля американская газета The Washington Post со ссылкой на нескольких командиров подразделений ВСУ сообщила, что украинская армия столкнулась с острой нехваткой живой силы, которая может стать причиной обрушения фронта в любой момент. По словам украинских военных, Вооружённые силы России наращивают интенсивность атак на фоне дефицита личного состава ВСУ.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке 6 февраля назвал угрозой для украинской армии затягивание принятия Киевом закона о мобилизации на Украине. По его словам, из-за этого российские военные с каждым днём приближаются к Киеву.

5 февраля председатель рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Киеву стоит мобилизовать больше военных в ВСУ и не надеяться на получение от Берлина какого-то чудо-оружия. По его словам, никакое оружие не может поменять ход конфликта.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 2 февраля заявил о том, что киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы. По его словам, украинское руководство проводит принудительную мобилизацию населения с целью не допустить обрушения обороны.