Берлин, 6 февраля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Затягивание принятия киевскими властями закона о мобилизации на Украине является угрозой для украинской армии. Такое мнение 6 февраля высказал немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Хотя я не в том положении, чтобы призывать больше украинцев идти в бой (и на убой), я могу только сказать, что с военной точки зрения каждую неделю, проходящую без предложенной генеральным штабом мобилизации, российские силы приближаются всё ближе к Киеву», — написал он.

По словам журналиста, в того момента, как украинский генштаб призвал мобилизовать в ряды ВСУ больше новобранцев, прошло уже шесть недель, однако киевские власти так и не начали мобилизацию.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля председатель рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны ФРГ генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Киеву стоит мобилизовать больше военных в ВСУ и не надеяться на получение от Берлина какого-то чудо-оружия. По его словам, никакое оружие не может поменять ход конфликта.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 февраля внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины. Предлагается продлить мобилизацию с 14 февраля по 13 мая.

Глав Минобороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил о том, что киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы. По его словам, украинское руководство проводит принудительную мобилизацию населения с целью не допустить обрушения обороны.