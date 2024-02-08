Вашингтон, 8 февраля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Украинская армия столкнулась с острой нехваткой живой силы, которая может стать причиной обрушения фронта в любой момент. Об этом рассказали несколько командиров подразделений ВСУ, слова которых 8 февраля привела американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам украинских военных, Вооружённые силы России вернули себе наступательную инициативу в зоне боевых действий и наращивают интенсивность атак на фоне дефицита личного состава ВСУ.

Как рассказал изданию командир одного из батальонов украинской мехбригады, у него осталось только 40 бойцов из 200. Другой командир ВСУ заявил, что его роты в среднем укомплектованы только на 35% от необходимого числа, в то время как за пять месяцев ему прислали только пятерых плохо обученных военному делу новобранцев.

«Основа всего — нехватка людей. <…> Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится <…> глобальным провалом. Скорее всего, фронт где-нибудь рухнет», — заявил газете офицер по имени Александр.

Как сообщало ИА Регнум, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков 5 февраля заявил, что летом украинский фронт рухнет от ударов российских военных, которые ещё даже не начинали наступление. По его мнению, российская армия накапливают силы и новое оружие для летнего наступления, а ВСУ к этому моменту получат только плохо подготовленных бойцов, неспособных противостоять продвижению россиян.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке 6 февраля назвал угрозой для украинской армии затягивание принятия Киевом закона о мобилизации на Украине. По его словам, из-за этого российские военные с каждым днём приближаются к Киеву.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил о том, что Киев кидает в бой оставшиеся резервы. Глава ведомства добавил, украинское руководство ведёт принудительную мобилизацию населения с целью не допустить обрушения фронта.