Москва, 16 февраля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Больших снегопадов в Москве больше не ожидается. Об этом 16 февраля заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Больших снегопадов мы больше не ждём», — приводит её слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снегопад, который прошёл в Москве 15 февраля, вошёл в тройку сильнейших за эту зиму и повторил рекорд 1966 года. Он добавил, что зима выдалась очень снежная, чего не было три-четыре десятка лет. По его словам, снегопад будет продолжаться и дальше, но уже с меньшей интенсивностью.

В Москве за зиму выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, власти ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

К утру 15 февраля высота сугробов в Москве после сильного ночного снегопада составила 54 см. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за ночь в столице России выпало 4 см снега. Синоптик добавил, что в течение суток снежный покров подрастет до 60 см, притом что норма составляет 36 см. Рекорд по числу выпавшего снега был установлен в 1994 году, тогда намело сугробы высотой 65 см.