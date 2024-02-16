Москва, 16 февраля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Снегопад, который прошёл в Москве 15 февраля, вошёл в тройку сильнейших за эту зиму и повторил рекорд 1966 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Известия/Сергей Лантюхов

Он отметил, что, по данным метеостанции на ВДНХ, в этот день в столице выпало 62 см снега.

«Подобный рекорд был в 1966 году и теперь в 2024-м. Более высоких сугробов в этот день не было», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что зима выдалась очень снежная, что не было три-четыре десятка лет. По его словам, снегопад будет продолжаться и дальше, но уже с меньшей интенсивностью.

Как передавало ИА Регнум, в Москве за зиму выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, власти ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

К утру 15 февраля высота сугробов в Москве после сильного ночного снегопада составила 54 см. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за ночь в столице России выпало 4 см снега. Синоптик добавил, что в течение суток снежный покров подрастет до 60 см, при том что норма составляет 36 см. Рекорд по числу выпавшего снега был установлен в 1994 году, тогда намело сугробы высотой 65 см.