Киев, 15 февраля, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Утром 15 февраля воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

С 05:32 мск сирены почти одновременно прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Начиная с 05:47 мск воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Затем об опасности с воздуха предупредили всех жителей республики.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля в Одессе объявили о прогремевших взрывах. Местные паблики заявили о работе средств противовоздушной обороны. Другие подробности не указывались.

В ночь на 13 февраля была остановлена выработка энергии на тепловой электростанции в украинском Днепропетровске. Согласно заявлению энергетиков, оборудование ТЭС получило серьёзные повреждения в результате атаки.

Российская военная авиация уничтожила модернизированными авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, подтвердил 14 февраля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В результате атаки здание в населённом пункте Боровая было полностью разрушено, личный состав украинских боевиков уничтожен, отметил эксперт.