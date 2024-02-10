Москва, 10 февраля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Российские военные нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины в период с 4 по 10 февраля, сообщил 10 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Львов/РИА Новости

«В период с 4 по 10 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар <…> по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — уточнил генерал-лейтенант.

Конашенков добавил, что российские военные за неделю поразили производственные мощности предприятий Украины, осуществлявших производство и ремонт самолетов, беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

В ведомстве подчеркнули, что цели ударов были достигнуты.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли в ночь на 10 февраля удары беспилотниками по нефтебазе ВСУ в Харькове. Удар также нанесли по месту, где украинские офицеры собрались праздновать назначение Александра Сырского на должность главкома ВСУ.

На Украине сообщали о взрывах в городах Очакове, Одессе и Харькове 9 февраля. Украинская прокуратура сообщила 10 февраля об уничтожении объекта критической инфраструктуры в Харькове. Несколько мощных взрывов прозвучали в Измаиле в Одесской области.

В Минобороны 10 февраля сообщили, что российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили огневые точки, укрытия и живую силу украинской армии на опорном пункте у Берестового в Харьковской области.