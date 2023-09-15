Москва, 15 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Большей части человечества важно объединиться и окончательно выйти из-под влияния западного неоколониализма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в своей статье в российском журнале «Разведчик».

MFA Russia/Global Look Press Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

По его словам, человечество вошло в новый период мировой истории, и речь идёт не просто об изменении миропорядка, а о глубинных, тектонических переменах.

Он отметил, что визитной карточкой западноевропейских и американских элит давно стала ставка на антигуманные, человеконенавистнические идеи. А их врагами стали те, кто не хочет следовать по этому пути, а отстаивает свой.

«Именно поэтому большей части человечества, не согласной с отведенной ей ролью «кормовой базы» Запада, важно объединиться и положить конец неоколониальной гегемонии, окончательно вывести свои политические, экономические, социальные и культурные системы из-под влияния западной так называемой цивилизации», — констатировал Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели заявил, что коллективный Запад не сможет оставаться гегемоном в мире, так как уже появились и набирают силу новые центры развития. Он отметил, что Западу стоит задуматься, как долго он сможет продолжать вести линию на доминирование.

1 сентября Лавров предупредил, что нацеленный против формирования многополярного мироустройства курс западных стран приведёт к дополнительным конфронтационным ситуациям. Глава МИД подчеркнул, что этот процесс невозможно остановить, хотя он и займёт достаточно долгое время.