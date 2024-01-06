Вашингтон, 6 января, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Российские модернизированные танки Т-80БВМ продемонстрировали своё превосходство над немецкими танками Leopard в зоне СВО. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Издание отметило, что газотурбинный двигатель Т-80 обеспечивает серьёзное преимущество в проходимости как перед другими классами российских танков, так и перед всеми западными танками.

Как указано в публикации, танки стран НАТО, в частности немецкие Leopard, продемонстрировали свою непригодность в тяжёлых погодных условиях в зоне СВО, поскольку они тонут в грязи.

Авторы подчеркнули, что, несмотря на то, что танк Leopard 1 уже давно считается устаревшим, современные танки Leopard 2, доступные в меньшем количестве, также понесли большие потери и испытывали серьёзные трудности с местным рельефом.

Уточняется, что лишь американский танк M1 Abrams также имеет газотурбинный двигатель, но эта машина обладает гораздо меньшей мощностью, чем российский Т-80.

Как передавало ИА Регнум, 4 января стало известно, что в подразделения Вооружённых сил РФ на запорожском направлении впервые поступили модернизированные танки Т-80БВМ. По словам одного из командиров танкового подразделения ВС РФ, танк имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают его очень эффективным на поле боя. Также он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, РПГ и ПТУР. Кроме того, преимуществами нового танка перед другими, такими как «Леопард», являются его надёжность и проходимость.

Военнослужащие Западного военного округа рассказали о преимуществах и работе «летающих» танков Т-80БВ, которые прекрасно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Машина быстро ездит и называется «летающим» танком за счёт своего двигателя, потому что его мощность более 1 тыс. кубов.

Первый вариант Т-80 серийно изготавливался в СССР с 1976 по 1978 год. Ими оснащались танковые части в Восточной Европе. Главная отличительная особенность боевых машин этого семейства — наличие газотурбинного двигателя. Машина могла двигаться по шоссе со скоростью 80 км/ч. Именно за это отличие танк получил прозвище «летающий».