Москва, 16 февраля, 2024, 03:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Украине стоит серьёзно опасаться эскалации со стороны Польши. Он настойчиво посоветовал украинским властям усилить силы на границе с польской стороной, которая давно мечтает о её территориях.

Krym.er.ru Михаил Шеремет

«Реальная угроза Украине исходит от Польши. Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе», — сказал «РИА Новости» депутат.

Михаил Шеремет пояснил, что нынешний польско-украинский конфликт из-за поставок зерна — «первая ласточка будущей эскалации взаимоотношений между странами», противостояние будет набирать обороты и разрастаться.

Как сообщало ИА Регнум, украинские водители, которые из-за блокады контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей не могут въехать на Украину, провели акцию протеста в польском городе Перемышле.

В ноябре 2023 года польские водители начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот для украинских перевозчиков. Они потребовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины.

В январе 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил о заключении соглашения с перевозчиками. Польша стала принимать с Украины на 50–60% меньше грузовиков, чем ранее было задекларировано в меморандуме. Украинские власти обвинили Варшаву в нарушении договорённостей.

Польские фермеры 20 февраля заблокируют все погранпереходы на границе с Украиной, сообщил 13 февраля профсоюз «Солидарность». Блокироваться будут также транспортные развязки, подъездные дороги к железнодорожным станциям и морским портам.