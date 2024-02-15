Украинские водители начали «зеркальную» блокаду на границе с Польшей
Украинские водители перекрыли границу в ответ на протесты польских фермеров
Перемышль, Польша, 15 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Украинские водители, которые из-за блокады контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей не могут въехать на Украину, провели акцию протеста в польском городе Перемышль, сообщает 15 февраля «Страна. ua».
По этим данным, на одной из улиц города водители ходят кругами по пешеходному переходу, таким образом блокируя движение транспорта.
Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года польские водители начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот для украинских перевозчиков. Они потребовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины.
В январе 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил о заключении соглашения с перевозчиками. Польша стала принимать с Украины на 50–60% меньше грузовиков, чем ранее было задекларировано в меморандуме. Украинские власти обвинили Варшаву в нарушении договорённостей.
11-13 февраля сообщалось, что участники акций протеста в Польше свозят на границу с Украиной покрышки и сено, также они вскрыли несколько грузовиков, высыпав из них зерно. Представители украинских объединений перевозчиков пообещали ответить симметричными мерами, закрыв доступ в страну для польских грузовиков.
Польские фермеры 20 февраля заблокируют все погранпереходы на границе с Украиной, сообщил 13 февраля профсоюз «Солидарность». Блокироваться будут также транспортные развязки, подъездные дороги к железнодорожным станциям и морским портам, отмечалось в сообщении. Сельское хозяйство Польши страдает из-за неконтролируемого притока товаров с Украины, заявили фермеры, призвав граждан Польши поддержать протест, главная цель которого — обеспечить продовольственную безопасность страны.