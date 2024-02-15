Перемышль, Польша, 15 февраля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Украинские водители, которые из-за блокады контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей не могут въехать на Украину, провели акцию протеста в польском городе Перемышль, сообщает 15 февраля «Страна. ua».

ТАСС/ EPA/Darek Delmanowicz POLAND

По этим данным, на одной из улиц города водители ходят кругами по пешеходному переходу, таким образом блокируя движение транспорта.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года польские водители начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот для украинских перевозчиков. Они потребовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины.

В январе 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил о заключении соглашения с перевозчиками. Польша стала принимать с Украины на 50–60% меньше грузовиков, чем ранее было задекларировано в меморандуме. Украинские власти обвинили Варшаву в нарушении договорённостей.

11-13 февраля сообщалось, что участники акций протеста в Польше свозят на границу с Украиной покрышки и сено, также они вскрыли несколько грузовиков, высыпав из них зерно. Представители украинских объединений перевозчиков пообещали ответить симметричными мерами, закрыв доступ в страну для польских грузовиков.

Польские фермеры 20 февраля заблокируют все погранпереходы на границе с Украиной, сообщил 13 февраля профсоюз «Солидарность». Блокироваться будут также транспортные развязки, подъездные дороги к железнодорожным станциям и морским портам, отмечалось в сообщении. Сельское хозяйство Польши страдает из-за неконтролируемого притока товаров с Украины, заявили фермеры, призвав граждан Польши поддержать протест, главная цель которого — обеспечить продовольственную безопасность страны.