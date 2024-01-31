Москва, 31 января, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Россия не ведёт переговоров о транзите газа через территорию Украины ни с киевским режимом, ни с руководством Евросоюза, не обсуждается также и вариант с продажей странам ЕС газа на границе с Украиной, заявил 31 января вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На текущий момент никаких переговоров нет», — сказал Новак журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем глава правительства Словакии Роберт Фицо сообщил о договорённости с Киевом продолжить транзит российского газа в 2025 году и назвал это «отличной новостью», однако в Киеве в тот же день заявили, что не намерены договариваться с Москвой о продлении транзитного соглашения, срок действия которого истекает в конце 2024 года.

Отказ Украины от транзита российского газа по территории страны повлечёт изменение всей логистики процесса и проблемы для потребителей, несмотря на наличие альтернативных маршрутов, поскольку эти маршруты в значительной мере загружены, заявил 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источники западных СМИ 27 января сообщали, что Евросоюз начал поиск альтернатив транзиту российского газа через Украину, а Еврокомиссия уже провела предварительный анализ возможных сценариев в случае прекращения транзита.

Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами, не только тем, который используется сейчас, однако пока не видит со стороны ЕС желания обсуждать этот вопрос, отмечал Новак 27 января.