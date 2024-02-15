Киев, 15 февраля, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Соответствующие данные были опубликованы 15 февраля на сайте Верховной рады Украины.

Ukraine Presidency/ Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Закон разрешает выращивать марихуану только в медицинских целях. Производство лекарств из каннабиса должно контролироваться, а покупать его можно будет только по рецептам.

Выращивать марихуану, согласно закону, смогут только юридические лица, получившие лицензию и сертификат, при этом должно вестись круглосуточное видеонаблюдение, доступ к материалам которого должен быть у украинской полиции. Предполагается, что каждый куст марихуаны будет иметь кодировку, чтобы его передвижение можно было отследить.

Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о легализации медицинского каннабиса в июне 2023 года. Он объяснил своё предложение необходимостью развивать отрасль «ментальной и физической реабилитации», заявив, что эта практика позволит жителям страны не терпеть боль, стресс и травмы военного времени.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в декабре 2023 года после принятия законопроекта во втором чтении заявил, что целью авторов инициативы является вовсе не облегчение страданий раненых, а создание на Украине нового огромного рынка, в который будут втянуты миллионы людей.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко ранее отмечала, что Зеленский превращает страну в наркопритон. Законопроект предполагает, что на «золотых землях» Украины будут выращивать не хлеб, а наркотики, сказала она.

Выступление Зеленского за легализацию лекарств на основе каннабиса свидетельствует о желании Киева соответствовать «ценностям» некоторых западных стран, где разрешено потребление этого наркотика, а также подтверждает подозрения об употреблении украинским лидером некоторых веществ, заявила ранее в беседе с ИА Регнум первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Данным законопроектом под предлогом помощи нуждающимся по сути в открытую декларируется будущее превращение Украины в большую плантацию марихуаны, которая заменит отошедший от дел Афганистан, отмечал, в свою очередь, обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.