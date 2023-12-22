Киев, 22 декабря, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко резко высказался о принятом накануне во втором чтении коллегами законопроекте о легализации в стране медицинской марихуаны.

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В соцсетях он написал, что те, кто поддержал этот проект, считают Украину «страной больных». Основная аргументация инициаторов легализации — якобы «облегчить страдания» раненых украинских военных.

«Оказывается, что всё не так, и речь идёт не о раненых — речь идёт об огромном бизнесе! Оказывается, что уже десять миллионов украинцев страдают от посттравматических синдромов, стрессов и других ментальных расстройств», — возмутился Кучеренко.

По словам депутата, теперь Украина стала больницей, где будут лечить каннабисом.

Как сообщало ИА Регнум, Верховная рада Украины 21 декабря приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. «За» проголосовали 248 депутатов при необходимых 226.

В июне 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский призвал легализовать медицинский каннабис в стране. Он объяснил такое предложение необходимостью развивать на Украине отрасль «ментальной и физической реабилитации», заявив, что эта практика позволит жителям страны не терпеть боль, стресс и травмы военного времени. В июле 2023 года Верховная рада Украины приняла соответствующий законопроект в первом чтении.