Москва, 15 февраля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хищении у МЧС России более 670 млн рублей, выделенных на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы «Безопасный город». Об этом 15 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на в материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по факту мошеннических действий при реализации в 2020–2023 годах концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В материалах дела уточняется, что МЧС признано потерпевшей стороной. Сумма ущерба составляет более 670 млн рублей.

В материалах дела говорится, что в 2020 году между Центральной базой измерительной техники МЧС и Национальным центром информатизации (принадлежит Ростеху) был заключён контракт. А в 2020–2023 годах неустановленные лица в ходе его исполнения похитили более 670 млн рублей. Следствие считает, что исполнители контракта действовали по предварительному сговору и не собирались проводить работы.

По словам директора правового департамента МЧС Александра Почкина, признаки хищения были выявлены самим министерством, а материалы направлены в Главную военную прокуратуру.

Как сообщало в ноябре 2023 года ИА Регнум, главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества при реализации системы «Безопасный город», где главным исполнителем являлся Национальный центр информатизации. Тогда отмечалось, что ущерб составил не менее 620 млн рублей. Проверка началась более года назад после обращения советника главы МЧС Даниила Мартынова. Разработкой «Безопасного города» руководил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, который был освобождён от должности в марте 2023 года.