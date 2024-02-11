Польша, 11 февраля, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Польские фермеры, протестующие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с зерном близ пограничного пункта пропуск «Ягодин-Дорогуск», сообщило в воскресенье, 11 февраля, украинское издание УНИАН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном на пункта пропуска — они пытаются высыпать зерно из грузовиков, вскрывая их с помощью болгарок», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Ранее в январе польские фермеры, принявшие участие в акции протеста против ввоза товаров с Украины, заблокировали дороги в 200 точках по всех стране, выведя на трассы тракторы и прочую технику. Протестующие потребовали прекратить беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины и других стран, не входящих в Европейский союз.

Как передавало ИА Регнум, в конце прошлого месяца глава министерства сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский призвал защитить польских фермеров, пострадавших от экспорта украинской агропродукции. Он подчеркнул, что либерализация торговли, введённая в 2022 году и разрешающая Украине ввозить свои товары без таможенных пошлин, оказалась очень выгодна для украинской экономики, но в то же время она нанесла удар по польским фермерам.