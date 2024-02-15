Волноваха, ДНР, 15 февраля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили освобождённую почти два года назад Волноваху.

Кадр из видео

«Скоро исполнится два года, как в ходе СВО была освобождена Волноваха. От тех разрушений, которым мы ужаснулись, увидев районный центр после зверств и варварства противника, мало что осталось. В восстановлении огромную роль играет регион-шеф Ямал», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, центральную городскую больницу Волновахи не узнать: в ней установлено современное оборудование. Юное поколение города очень довольно Молодёжным центром, от которого после разрушений остались только стены. Также в городе восстановили стадион, а через новый МФЦ, как и по всей России, жители города получают госуслуги.

«И это только часть объектов, восстановленных регионом-шефом, сделано намного больше, и работы продолжаются, за что не перестают благодарить местные жители», — отметил глава региона.

Кириенко, в свою очередь, отметил, что цель, поставленная президентом России Владимиром Путиным, не просто восстановить разрушенное, а организовать принципиально новое развитие новых регионов.

«Сегодня мы посмотрели в Волновахе целый ряд объектов, сделанных Ямалом. Хочу сказать коллегам большое спасибо, видно, с какой душой это сделано, по самому лучшему стандарту», — сказал он.

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Также Пушилин и Кириенко встретились с активом Народной дружины Донецкой Народной Республики.

«Этой организации скоро исполнится пять лет, и всё это время дружинники там, где помощь нужнее всего», — написал глава республики.

Сейчас, добавил он, акцент работы дружинников сделан на группы быстрого реагирования: сформирован круглосуточный отряд, оперативно выезжающий на места обстрелов для оказания доврачебной помощи пострадавшим, закрытия теплового контура зданий после разрушений, разбора завалов. Пушилин рассказал, что во время таких выездов они неоднократно получали ранения, повреждениям подвергался автотранспорт.

Во время встречи обсуждались также инициативы Народной дружины, Кириенко поддержал ряд из них. Например, проведение всероссийского турнира памяти Сергея Черткова, погибшего при выполнении гуманитарной миссии в Мариуполе, а также организацию национальных игр в Донбассе.

«Невозможно не гордиться такими ребятами — неравнодушные, смелые, неуемные, сильные духом…» — заключил глава республики.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Кириенко побывал в Луганской Народной Республике, где вместе с главой региона Леонидом Пасечником ознакомился с ходом ремонта помещений, где откроется филиал Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Также в этот день Пасечник и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих.

Ранее Кириенко сообщал, что в общей сложности 24 проекта из новых российских регионов получат финансирование из Фонда президентских грантов. По его словам, некоммерческие организации из регионов Донбасса и Новороссии будут ключевыми в процессе обучения. Первый замглавы администрации президента отметил, что всего в конкурсе грантов победили 64 проекта, их авторы получат 428 млн рублей.