Луганск, 14 февраля, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке госслужащих. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

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«Это важный шаг для открытия в Луганске филиала РАНХиГС», — написал он.

По словам Пасечника, около 4 тыс. государственных и муниципальных служащих ЛНР в 2023 году уже прошли обучение в президентской академии. Он назвал это принципиальным моментом для становления органов власти в регионе после воссоединения с Россией.

Обучающиеся получили важные знания как по законодательству Российской Федерации, так и по эффективному управлению. В 2025 году, по словам Комиссарова, академия планирует удвоить количество программ и слушателей.

«Также важно, что в РАНХиГС дают не только теоретические знания. Своим практическим опытом делятся эксперты — заместители министров, руководители управлений, которые выступают в качестве преподавателей», — отметил глава ЛНР.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе церемония подписания соглашения ЛНР и РАНХиГС заявил о необходимости не только подобрать управленцев для обучения, но и чётко определить конечную цель освоения программы. Власти ЛНР сформируют запрос на профиль специалистов, которые будут востребованы в республике, сказал он.

Пасечник также проинформировал, что они вместе с Кириенко ознакомились с ходом ремонта помещений, где откроется филиал Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Внутри корпусов Луганского колледжа автосервиса имени Александра Гизая, на базе которого будут заниматься курсанты, ведутся масштабные работы. К лету 2024 здесь планируют открыть не только новые учебные аудитории, современные спортивный и актовый залы, а ещё и общежитие на 60 человек.

Также в луганском филиале центра, добавил глава республики, будет внедрён инновационный проект «Кибер-воин». Курсанты научатся управлять беспилотными летательными аппаратами, получат знания по робототехнике и кибер-технологиям.

«Уверен, что филиал центра «Воин» в ЛНР станет площадкой, которая объединит молодых людей, готовых защищать Родину и менять нашу страну к лучшему», — добавил Пасечник.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кириенко сообщал, что в общей сложности 24 проекта из новых российских регионов получат финансирование из Фонда президентских грантов. По его словам, некоммерческие организации из регионов Донбасса и Новороссии будут ключевыми в процессе обучения. Первый замглавы администрации президента отметил, что всего в конкурсе грантов победили 64 проекта, их авторы получат 428 млн рублей.