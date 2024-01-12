Москва, 12 января, 2024, 22:42 — ИА Регнум. В общей сложности 24 проекта из новых российских регионов получат финансирование из Фонда президентских грантов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

Так, в ДНР указанных проектов оказалось двенадцать, а в ЛНР и Запорожской области — по восемь и четыре соответственно.

«Увеличивается количество организаций — победителей прямо из самих освобожденных регионов. Самые активные у здесь Донецкая республика — 12 проектов победило, восемь проектов победило из Луганской народной республики и четыре проекта — из Запорожской области», — уточнил он.

По словам Кириенко, некоммерческие организации из освобожденных российских регионов Донбасса и Новороссии станут одним из акцентов обучения. Первый замглавы администрации президента отметил, что всего в конкурсе грантов победили 64 проекта на общую сумму 428 млн рублей.

Кроме того, он подчеркнул, что наибольшую активность по количеству проектов показали Московская и Ленинградская область. Также существенно продвинулись по количеству проектов и полученным деньгам Челябинская и Нижегородская области, а Башкирия, Свердловская и Ростовская области — продемонстрировали очень хорошие показатели.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в 2024 году победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 1559 некоммерческих организаций, которым выделят в общей сложности 4,365 млрд рублей. Всего в отборе участвовали 10 827 проектов.

Конкурс проходит в 17-й по счёту раз. В прошлом году поддержки Фонда президентских грантов удостоились 8 тысяч проектов. Они получили более 19 млрд рублей.