Волгоград, 15 февраля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Волгоградской области прошёл межрегиональный круглый стол «Общество и выборы», в ходе которого эксперты обсудили подготовку наблюдателей, интерес к президентской кампании в обществе, а также мифы о предстоящем голосовании, сообщили ИА Регнум в Независимом общественном мониторинге (НОМ).

РИА Новости/Алексей Мальгавко

В мероприятии приняли участие эксперты Астраханской и Самарской областей, республик Калмыкия и Дагестан. К обсуждению подготовки к президентским выборам также присоединились представители НКО Волгоградской области, политологи и правоведы.

Обсуждение модерировал глава рабочей группы СПЧ при президенте России по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан, сопредседатель корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов. Как он объяснил, задачи круглых столов заключаются в том, чтобы проанализировать, как гражданское общество встроено в организацию общественного контроля за выборами, какие в регионах есть практики и возможно ли внедрить их в других субъектах.

Точенов отметил, что избирательная система России по масштабу и качеству общественного наблюдения — лучшая в мире.

«ЦИК идёт практически на все предложения общественности по усилению контроля, которые представляются от СПЧ, ОП РФ и Ассоциации НОМ», — подчеркнул он.

В качестве примера Точенов привёл усиление общественного наблюдения за сейфами — местами хранения сейф-пакетов с бюллетенями. Сегодня сейфы повсеместно находятся в поле зрения видеокамер, в том числе и в ночное время, а сами помещения УИК взяты под охрану.

О выстроенной системе общественного наблюдения в Волгоградской области рассказала председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе. Сегодня в регионе действует общественный штаб, а в дни голосования в круглосуточном режиме будет работать Центр видеонаблюдения. Обучающие семинары прошли уже более 3 тысяч наблюдателей. 23 некоммерческие организации и реготделения четырёх партий выразили готовность участвовать в независимом контроле за выборами.

По видеоконференцсвязи к Волгограду подключился круглый стол из Самары, где члены общественного штаба и представители НКО в это время также обсуждали актуальные вопросы предстоящих выборов. Председатель самарского ОШ Павел Покровский рассказал, что наблюдение в регионе выходит на новый, профессиональный уровень — обучающая программа, разработанная ОП РФ совместно с НОМ, позволяет на примерах ситуаций из практики и через доступное разъяснение законодательных норм помочь наблюдателю осознать свою роль, качественно подготовить его к предстоящим выборам.

«В Самарской области прошло 60 образовательных семинаров во всех муниципальных образованиях, итогом которых стала подготовка более 5 тысяч наблюдателей», — сообщил Покровский.

Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш рассказал, что в регионе выборы анализирует целый пул профессионалов — 12 экспертов Независимого общественного мониторинга, порядка 45 представителей Корпуса «За чистые выборы» — в их составе уважаемые политологи, юристы и правоведы.

По мнению директора аналитического центра Российского общества политологов, координатора Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрея Серенко, высокий уровень абсентеизма среди молодёжи — это навязываемый миф.

«Я проводил со студентами встречи, посвящённые предстоящим выборам, и могу сказать, что интерес к президентским выборам с их стороны есть. Причём среди молодёжи были не только гуманитарии, но и студенты технических и естественных специальностей», — заметил он.

В Республике Дагестан общественный штаб проводил семинары для наблюдателей в семи территориальных зонах. Таким образом в обучении приняли участие и жители труднодоступных районов, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в республике Руслан Луговой. В феврале, также рассказал он, с участием журналистов эксперты ОШ проведут круглый стол. Также планируется конференция «Выборы: запрос общества», куда приглашается молодёжь.

Как отметил руководитель общественного штаба в Калмыкии Батыр Мучаев, в этом году сообщество наблюдателей и экспертов расширено, оно представлено как людьми старшего возраста, так и студенчеством.

«Они будут следить за выборами на базе штаба, Центра видеонаблюдения и в составах мобильных групп», — сказал он.

Руководитель ОШ в Архангельской области Максим Терский, в свою очередь, рассказал, что эксперты региона внимательно анализируют президентские выборы, участвуют в круглых столах и дают комментарии в СМИ. Большое внимание будет уделяться и видеонаблюдению, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. В избирательном бюллетене будут четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.

В январе 2024 года Общественная палата России заключила с общественными объединениями и некоммерческими организациями соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на президентские выборы. Документ подписали представители 55 общероссийских организаций.

В Ассоциации Независимого общественного мониторинга ранее сообщали, что на предстоящих президентских выборах наблюдателям от политических партий, кандидатов и общественных палат будут предоставлены новые инструменты контроля за работой дистанционного электронного голосования.