Вашингтон, 15 февраля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Член палаты представителей США от Республиканской партии Чип Рой предложил переименовать Техас в Украину, чтобы привлечь внимание парламента к защите южной границы США и добиться выделения необходимого финансирования.

Global Look Press/1sg Suzanne Ringle/Texas Nationa

«Я думаю, что, наверно, в скором времени выдвину законопроект о переименовании Техаса в Украину. Тогда, может быть, даже сенаторы сосредоточатся на охране границы США», — сказал Рой в эфире телеканала Fox News.

«Дом престарелых», в который превратился Сенат США, активно работает только тогда, когда речь идет о расходовании средств налогоплательщиков на войны за пределами страны, отметил конгрессмен.

В администрации США заявляют, что выделение 60 млрд долларов Киеву якобы поможет развитию военно-промышленного комплекса США, но неясно, почему развитие страны должно обеспечиваться непременно за счёт войн за рубежом, добавил Рой.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Сенат США утвердил законопроект, предполагающий выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, в том числе 60 млрд долларов Киеву. При этом спикер палаты представителей США Майк Джонсон отметил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране собственной границы (с Мексикой) и только потом выделять столь значительные средства другим странам. На палату оказывается давление, но она ему не поддастся, добавил Джонсон.

Западные СМИ и политики ранее отмечали, что проблемы ВСУ обостряются из-за приостановки поддержки со стороны США, вызванной спорами в парламенте этой страны. В частности, обозреватели газеты Financial Times отмечали, что для ВСУ сложилась на фронте отчаянная ситуация, которая гораздо хуже, чем это признают в Киеве.

Утверждённый Сенатом США законопроект о выделении Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, вероятно, «продавят» и через Конгресс, вследствие чего агония киевского режима продлится как минимум на год, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.