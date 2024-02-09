Вашингтон, 9 февраля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. В данный момент для украинской армии в зоне боевых действий сложилась отчаянная ситуация, которая гораздо хуже, чем это признают в Киеве. Об этом 9 февраля написала газета Financial Times со ссылкой на западных дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают», — заявил изданию один из них.

Американские и европейские чиновники предупредили, что у Киева наблюдается критический дефицит артиллерийских боеприпасов из-за отсутствия обещанной западной помощи.

«Задержка (помощи) со стороны Конгресса (США) рискует создать «воздушный пузырь» или «разрыв в шланге» поставок Киеву», — заявил газете военный чиновник США.

В свою очередь, высокопоставленный еврочиновник рассказал изданию, что в первом полугодии риск дефицита военной помощи Киеву — это «главная обеспокоенность», так как ВСУ в её отсутствие будет сложно даже удержать нынешние позиции.

Он также выразил озабоченность, обсуждая «тактическую ситуацию» с командирами ВСУ, которые понимали, что «они пострадают… и им будет очень трудно добиваться успеха», добавили авторы в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз опустошил запасы боеприпасов и у него нет «волшебной палочки» для помощи Киеву. По его словам, объединение может поставить Украине 550–600 тыс. снарядов к марту, а обещанный ранее к этому сроку миллион боеприпасов — до конца года.

Президент США Джо Байден 8 февраля заявил, что конфликт на Украине оказался в критической точке из-за сокращения помощи Киеву. Глава Белого дома также посетовал на успехи Вооружённых сил России в зоне военных действий.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на, что поставки новых вооружений Киеву будут только разжигать украинский конфликт.