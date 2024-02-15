Вашингтон, 15 февраля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Санкции Запада против России не смогли достичь своей цели по дестабилизации страны. Об этом 14 февраля написало американское издание Responsible Statecraft.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ограничения должны были помешать военным усилиям России и разжечь внутреннюю экономическую и политическую нестабильность», — говорится в статье.

Отмечается, что этот ход Запада не имел успеха, поскольку Россия продолжает специальную военную операцию, а также развивается как экономически, наращивая экспорт в восточные страны, так и политически в отношениях со своими союзниками.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада в отношении России. Так, Запад делал расчёт на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах. Однако такая политика в отношении России провалилась.

В феврале 2024 года российский лидер отметил, что тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест». Путин в этой связи подчеркнул, что российская экономика продолжает уверенно развиваться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Он добавил, что причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать своё видение.

Перед этим посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что огромное число санкций США против России создаёт проблемы для американского бизнеса, но при этом не влияет на российскую экономику. По мнению дипломата, компании и концерны в США теряют значительные доходы от того, что были вынуждены уйти с российского рынка, отказаться от энергоресурсов, а также других товаров. Он подчеркнул, что санкции против России не действуют, а экономика твёрдо стоит на ногах и развивается.