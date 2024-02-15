Мадрид, 15 февраля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Страны-участницы НАТО планируют открыть центр по оборонной подготовке, анализа и образования для киевских военных, который должен повысить причастность альянса к поддержке Украины в конфликте с Россией. Об этом написала испанская газета Pais, ссылаясь на дипломатический источник.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Про информации издания, центр не только дополнит учебную миссию Евросоюза, но и обучит их стратегии военного управления.

Проект и его детали обсудят 15 февраля в Брюсселе. Окончательное одобрение он получит на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

Новый спеццентр поможет Украине перейти к «полной совместимости» с НАТО, принять доктрины и стандарты Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выразил своё мнение о сущности НАТО и признал, что существование альянса стало бессмысленным.

По мнению российского лидера, НАТО осталось лишь инструментом внешней политики США.

Путин считает, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает России. Путин сказал об этом в интервью Павлу Зарубину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке напомнил, что РФ начала СВО на Украине с целью остановить преступный киевский режим, а не против украинского народа. По его словам, Запад продолжает с маниакальной настойчивостью подталкивать Украину к вооружённому противостоянию с Россией. Из-за поддержки западными странами Киева осложняется мирное урегулирование конфликта, добавил министр.