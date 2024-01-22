Нью-Йорк, США, 22 января, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Россия начала проведение специальной военной операции на Украине, чтобы остановить преступный киевский режим, а не против украинского народа, заявил 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Константин Михальчевский / РИА Новости

«Мы вынуждены были начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что русский и украинский народы являются братскими, и по этой причине после 2014 в Россию приехали 7 млн украинских беженцев.

Лавров отметил, что Запад продолжает с маниакальной настойчивостью подталкивать Украину к продолжению вооружённого противостояния с Россией. Из-за поддержки западными странами Киева осложняется мирное урегулирование конфликта, добавил министр. Глава МИД подчеркнул, что Украине продолжают помогать, хотя она уже продемонстрировала неспособность противостоять России.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в августе 2023 года, напомнил, что на Украине в 2014 году произошёл госпереворот и захвативший власть киевский режим развязал войну с теми, кто его не поддержал. Российский лидер подчеркнул, что Москва приняла решение начать СВО, чтобы остановить войну, начатую Западом против жителей Донбасса.