Москва, 15 февраля, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил своё мнение о сущности НАТО и признал, что существование альянса стало бессмысленным.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

По мнению российского лидера, НАТО осталось лишь инструментом внешней политики США.

«Считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Если США считают, что НАТО, как инструмент им не нужен, это их решение», — сказал Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину в ходе интервью 14 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ считает, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает России. Путин сказал об этом в интервью Павлу Зарубину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учётом угроз дальнейшего расширения НАТО. Глава ведомства поручил подготовить и провести стратегические командно-штабные учения «Океан-2024».